Бразилия - Мексика: Неймар назван лучшим игроком матча

Нападающий сборной Бразилии Неймар назван лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против Мексики (2:0). В этой встрече форвард не только отметился победным голом, но и ассистировал Роберту Фирмину.

В 1/4 финала сборная Бразилии сыграет с победителем матча Бельгия – Япония, который состоится сегодня, 2 июля, и начнется в 21.00 по московскому времени. Четвертьфинальная встреча состоится 6 июля в Казани на "Казань Арене".

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь,

календарь матчей и расписание по городам – здесь