Бразилия - Мексика: Неймар назван лучшим игроком матча

Нападающий сборной Бразилии Неймар назван лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против Мексики (2:0). В этой встрече форвард не только отметился победным голом, но и ассистировал Роберту Фирмину.
В 1/4 финала сборная Бразилии сыграет с победителем матча Бельгия – Япония, который состоится сегодня, 2 июля, и начнется в 21.00 по московскому времени. Четвертьфинальная встреча состоится 6 июля в Казани на "Казань Арене".
The @Budweiser #ManoftheMatch for #BRAMEX is @neymarjr! pic.twitter.com/kUBDXZn6sw– FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 2 июля 2018 г.
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