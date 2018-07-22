Брайн Идову - о ЧМ-2018: "На всю жизнь запомню игру против Месси"

Защитник "Локомотива" и национальной команды Нигерии Брайн Идову признался, что самым запоминающимся событием на чемпионате мира-2018 для него стала игра против нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Нигерия встречалась с Аргентиной в матче группового этапа турнира и уступила со счетом 1:2.

- На всю жизнь запомню, конечно, игру против Месси, - цитирует Идову официальный сайт железнодорожников. - Сама его фигура заставляет готовиться к матчу еще серьезнее. К счастью, партнёры по команде помогали, редко оставляя меня с ним один на один, но когда такие случаи были, то старался играть максимально плотно.

Он также добавил, что считает лучшей ареной чемпионата мира-2018 стадион "Санкт-Петербург".

- Лучший стадион – в Петербурге. Настоящий космический шаттл! На каждом стадионе нас поддерживало огромное количество болельщиков. Понятно, что их число не сравнится с хорватами, исландцами или аргентинцами, но мы чувствовали их любовь и поддержку! - сказал Идову.

Идову провел 3 игры в составе сборной Нигерии на чемпионате мира.

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