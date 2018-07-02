Боярский забыл слова на сцене, узнав о победе России над Испанией

Народный артист России Михаил Боярский рассказал о своих эмоциях после того, как узнал о победе сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 над Испанией (1:1, 4:3 пен.). В этот момент он находился на сцене.

- Я забыл текст на сцене. Спектакль начинался в семь часов, я пришел в театр в три, чтобы приготовиться, загримироваться и с пяти часов сидел смотрел матч - взял с собой телевизор, посмотрел первый, второй таймы даже чуть не до конца дополнительное время, - приводит ТАСС слова Боярского. - И тут мне нужно было выходить на сцену, а жена взяла и брякнула: "Наши выиграли" - и у меня "белый лист". Зрители ничего не понимают: я онемел, мне нужно было говорить мою реплику, а я уже ничего не соображаю.

Я был страшно расстроен, потому что не смог посмотреть самое интересное - пенальти. Такие стрессы, которые я испытал на сцене, наверное, схожи с игрой футболистов. Либо я на сцену больше не пойду, когда наши играют, либо не знаю, надо бросать профессию, становиться болельщиком профессиональным, потому что совместить театр и футбол невозможно.

Потом я взял себя в руки, доиграл первый акт, а в антракте посмотрел повтор серии пенальти.