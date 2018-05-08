Борис Игнатьев: "Ташаев и Дзюба соответствует целям и задачам сборной"

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал "СЭ" информацию о том, что полузащитник "Динамо" Александр Ташаев, а также форвард ЦСКА Федор Чалов и нападающий "Арсенала" Артем Дзюба получат приглашение в нашу национальную команду.

- Ташаев и Дзюба соответствует целям и задачам сборной, - считает Игнатьев. - У Артема было недопонимание с Черчесовым, но в последних матчах человек своей игрой подтвердил право на вызов. Он и забивает, и тащит "Арсенал" вперед. У нас как раз дефицит в атаке. Остался один Смолов, плюс Заболотный никак себя не проявляет в последнее время. Так что хорошо, если вызовут Чалова. Это правильное решение с точки зрения выстраивания преемственности. Приглашение Федора было бы с прицелом на будущее. 22-м или 23-м лучше взять на ЧМ Чалова, пусть понюхает пороха. (Игорь НОВИКОВ)

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