Большинство россиян верит в победу Франции на ЧМ-2018

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос по поводу фаворита чемпионата мира-2018. В 1/2 финала турнира Франция сыграет с Бельгией, а Англия - с Хорватией​.

21 процент участников опроса верит в то, что чемпионом мира станут французы, 18 процентов считают, что выиграют англичане, хорватам предпочтение отдали 17 процентов, а бельгийцам - 14 процентов.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 июля среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет с помощью телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процента.

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