Больше половины россиян смотрели матч Россия - Саудовская Аравия

Матч открытия чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии (5:0), посмотрели 55 процентов россиян, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Всероссийскмй центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, церемонию открытия целиком или частично посмотрели 40 процентов опрошенных. Более четверти зрителей – 27 процентов – отметили ее красочность и зрелищность, каждому десятому (12 процентов) больше всего запомнилась речь Президента РФ Владимира Путина. За самим матчем следили 55 процентов опрошенных. При этом был зафиксирован более высокий интерес среди людей старшего поколения: первую игру посмотрели 72 процента респондентов в группе старше 60 лет и 57 процентов молодых людей от 18 до 24 лет. Ожидания большинства болельщиков полностью оправдались: 58 процентов респондентов с самого начала верили в победу в первом матче, еще 17 процентов надеялись, но не верили, что команда выиграет.

Всероссийский опрос был проведен 16 июня 2018 года среди 1 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,2 процента.

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