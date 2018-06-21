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Болельщик сборной Исландии госпитализирован в Волгограде с подозрением на инфаркт


Болельщик сборной Исландии госпитализирован в Волгограде в четверг с подозрением на инфаркт миокарда. Об этом сообщила главный врач клинической больницы скорой помощи № 25 Наталья Ляхова.

- 50-летний исландский болельщик поступил сегодня к нам в больницу с подозрением на инфаркт миокарда. Его состояние средней тяжести, он находится в кардиореанимации, - цитирует ТАСС главврача.

Матч между сборными Исландии и Нигерии пройдет на "Волгоград-Арене" 22 июня.

18 июня за два часа до начала матча Тунис - Англия в волгоградскую больницу №25 после ДТП с переломом левой руки был доставлен болельщик сборной Англии.

- Английского болельщика мы готовим к выписке, сейчас страховые компании решают вопрос о его возвращении домой в Гонконг, - уточнила Ляхова. Она пояснила, что мужчина является подданным Великобритании, но живет в Гонконге.

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http://tass.ru/proisshestviya/5310162

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