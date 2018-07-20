Болельщик из Перу спас бездомную собаку в Сочи и решил забрать ее домой

Болельщик из Перу Рикардо Лазо во время пребывания на чемпионате мира-2018 в Сочи встретил бездомного щенка, сообщает RT. Он вместе с друзьями и девушкой возвращался после матча в гостиницу, где и увидел собаку, которая прихрамывала на одну лапу.

Лазо забрал пса к себе в номер, а на следующий день отвел его в приют. Рикардо оплатил лечение собаки и передержку, так как через несколько часов отправился домой. Прилетев в Лиму, болельщик решил, что заберет щенка в Перу.

Из-за международных правил перевозки животных Лазо не смог взять собаку с собой - у нее не было документов и прививок. Сейчас мужчина ищет способ, как перевезти пса в Лиму.