Более 70 процентов россиян следили за матчем Россия - Испания

Более 70 процентов россиян следили за матчем 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Испании​, сообщает пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Россияне в серии пенальти обыграли испанцев и вышли в 1/4 финала.

"За игрой сборных России и Испании следил 71 процент наших сограждан – максимум зрителей с начала чемпионата мира-2018: 68 процентов смотрели игру дома или на работе, около 2 процентов – в кафе или баре, 1 процент – в фан-зоне и в числе "счастливчиков" наблюдали за игрой на стадионе", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что только 46 процентов респондентов надеялись на победу России над Испанией. При этом 17 процентов опрошенных верят в победу россиян на ЧМ-2018, а после матча с Уругваем таковых было только 8 процентов.

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