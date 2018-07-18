Более 70 процентов россиян следили за матчами ЧМ-2018

Более 70 процентов россиян следили за трансляциями матчей чемпионата мира по футболу, завершившегося в России в минувшее воскресенье, финальную игру посмотрели более половины наших сограждан. Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Почти три четверти россиян (72 процента) следили за трансляциями мундиаля", – приводит "РИА Новости" сообщение ВЦИОМ.

Решающий матч Франция - Хорватия, по данным ВЦИОМ, посмотрели 54 процентов россиян.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 16 июля 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5 процента. Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля.