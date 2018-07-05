Билеты есть на все четвертьфиналы, кроме Россия - Хорватия

Если верить официальному сайту ФИФА, по состоянию на 15.40 четверга в наличии есть билеты на все матчи 1/4 финала чемпионата мира за исключением встречи сборных России и Хорватии, которая пройдет 7 июля в Сочи.

Причем наибольшее число свободных мест есть на игру Швеции и Англии, которая пройдет в тот же день в Самаре. Объясняться это может тем, что билеты сдают болельщики сборных Германии и Колумбии, которые по турнирной сетке по сетке вполне могли оказаться на месте скандинавов и британцев. А делегация колумбийских болельщиков и вовсе была одной из самых многочисленных из приехавших в Россию. (Дмитрий ГИРИН)

В еще двух четвертьфиналах сыграют Бразилия - Бельгия и Уругвай - Франция, на которые также есть доступные билеты.

Уругвай - Франция: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)

Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)