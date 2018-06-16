Бернарду Силва: "Португалия явно не фаворит чемпионата мира-2018"

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва после ничьей с Испанией в матче чемпионата мира-2018​ (3:3) заявил, что не считает свою команду фаворитом турнира. Тем не менее, португальцы намерены забивать как можно больше голов и выигрывать.

- Мы явно не фавориты, но можем много чего показать на чемпионате и попытаться приложить все силы своей команды для победы, - цитирует ТАСС Силву. - Я бы сказал, что фаворитами на этом чемпионате являются сборные Франции, Бразилии, Германии и Испании, но мы будем стараться выигрывать и забивать как можно больше голов.

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