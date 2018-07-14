Бельгия - Англия: Тилеманс, Лукаку и Азар сыграют с первых минут

Сборная Бельгии объявила состав команды на матч за третье место чемпионата мира-2018 против команды Англии.

На поле с первых минут выйдут следующие игроки: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Фертонген, Менье, Тилеманс, Витсель, Шадли, Де Брейне, Р. Лукаку, Э. Азар.

Бельгия – Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место – начало в 18.00 (время московское)

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