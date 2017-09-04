Азербайджан разгромил Сан-Марино

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Азербайджан – Сан-Марино завершился со счетом 5:1. В составе хозяев весь матч на поле провел экс-нападающий "Зенита" и "Рубина" Рамиль Шейдаев.

Отметим, что Азербайджан впервые в своей истории забил 5 мячей в одной игре.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа C

Азербайджан – Сан-Марино 5:1 (2:0)

Голы: Исмаилов, 20 (1:0). Абдуллаев, 25 (2:0). Исмаилов, 57 (3:0). Чеволи, 71 – в свои ворота (4:0). Палацци, 74 (4:1). Садыгов, 81 (5:1).

Азербайджан: Агаев, Садыгов, Гулиев, Халилзаде, Абдуллаев (Дадашов, 72), Мирзабеков, Гусейнов (Гараев, 69), Амиргулиев, Ришард Алмейда, Исмаилов (Рамазанов, 62), Шейдаев.

Сан-Марино: Симончини, Палацци, Делла Валле, Чезарини, Грандони, Чеволи, Гасперони (Хирш, 77), Ринальди (Стефанелли, 86), Червеллини (Този, 27), Голинуччи, Томассини.

Судья: Дабанович (Черногория).

4 сентября. Баку. Стадион Bakcell Arena (8 KM stadium).