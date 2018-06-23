Азар - лучший игрок матча Бельгия - Тунис

Бельгийский нападающий Эден Азар признан лучшим игроком встречи группового этапа чемпионата мира между Бельгией и Тунисом, информирует официальный сайт ФИФА. Матч проходил в Москве на стадионе "Спартак" и завершился со счетом 5:2 в пользу бельгийцев.
Азар забил два гола в этой встрече.
#BELTUN 👏👏👏– FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 23 июня 2018 г.
Congrats on winning the @Budweiser #ManoftheMatch to @hazardeden10! pic.twitter.com/hibIdXsmgJ
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