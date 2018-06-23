17:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Азар - лучший игрок матча Бельгия - Тунис


Бельгийский нападающий Эден Азар признан лучшим игроком встречи группового этапа чемпионата мира между Бельгией и Тунисом, информирует официальный сайт ФИФА. Матч проходил в Москве на стадионе "Спартак" и завершился со счетом 5:2 в пользу бельгийцев.

Азар забил два гола в этой встрече.

Бельгия - Тунис

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