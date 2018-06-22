Артем Дзюба: "Женская сборная хочет взять меня в аренду. Протараню всех девочек"

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал шутку о том, что в национальной команде он играет на правах аренды. Форвард традиционно успешно играет в арендах и, по его словам, его готова арендовать женская сборная России. На чемпионате мира-2018 он отметился двумя голами в двух матчах - с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1).

- Станислав Саламович сказал, что в сборной я в аренде - это хорошая шутка, - сказал Дзюба в интервью пресс-службе сборной. - Я слышал, женская сборная уже хочет меня взять в аренду. Так что девочки, готовьтесь, еще с вами поеду.

- Вы еще отсев должны пройти...

- Уверен, что пройдем. Я таранного типа футболист, протараню всех девочек.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу