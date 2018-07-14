Аркадий Дворкович: "Работу оргкомитета ЧМ-2018 можно оценить на "отлично"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович подвел предварительные итоги чемпионата мира-2018.

- Практически по всем отзывам, которые у нас есть, чемпионат стал настоящим успехом, - сказал Дворкович. - Это мнение, прежде всего, болельщиков, которые были на стадионах и колесили по стране. Мнение огромной аудитории телетрансляций. Считаю, что работу оргкомитета можно оценить на "отлично". В том числе с точки зрения обеспечения безопасности. А граждане России показали, что страна у нас гостеприимная и дружелюбная. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)