Аркадий Дворкович: "Работу оргкомитета ЧМ-2018 можно оценить на "отлично"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович подвел предварительные итоги чемпионата мира-2018.
- Практически по всем отзывам, которые у нас есть, чемпионат стал настоящим успехом, - сказал Дворкович. - Это мнение, прежде всего, болельщиков, которые были на стадионах и колесили по стране. Мнение огромной аудитории телетрансляций. Считаю, что работу оргкомитета можно оценить на "отлично". В том числе с точки зрения обеспечения безопасности. А граждане России показали, что страна у нас гостеприимная и дружелюбная. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)
Опрос
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/