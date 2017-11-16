Аркадий Дворкович: "Надеюсь, что сборная России не будет дрожать на чемпионате мира-2018"

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович надеется, что сборная России сможет выйти из группы на чемпионате мира-2018. По его словам, основная задача России – высокий уровень организации турнира.
– Я надеюсь, что самое главное наши не будут дрожать, будут играть достаточно раскованно, – цитирует RNS Дворковича. – Надеюсь, что мы сможем выйти, как минимум, из группы и дальше пройти хотя бы один круг, но мы всегда надеемся на чудо, на лучшее.
Главное – провести чемпионат хорошо. Мы, прежде всего, организаторы турнира. Мы обязаны провести его так, чтобы нам не было стыдно, чтобы гостям понравилось, чтобы все было на пятерку, в том числе с выходом со стадионов, который был не самым удачным в этот раз в Лужниках. Уроки извлечены, иные схемы выходов со стадиона отработаны, так что мы должны просто каждый такой элемент, связанный с чемпионатом, от прибытия в страну, перемещения по стране, перемещения в городах, питания, гостиницы, медицины, транспорт – все отработать до последней буквы, что называется.
Дополнительная информация
https://rns.online/sports-economy/Dvorkovich-zayavil-chto-sbornaya-Rossii-po-futbolu-ne-budet-drozhat-na-chempionate-mira-2018-2017-11-16/
aavaslov
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
20:42
Ivarr
Не дрожали они при 0:2 c Испанией, когда плюнули на все, а главное на "тренера" и стали играть в футбол, тем более что испанцы позволяли. А в статусных матчах будут дрожать как цуцики, и Черчесов начнет орать и усугублять дрожь :) Хорошо бы ошибиться, но вряд ли.
20:28