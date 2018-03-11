Аркадий Дворкович: "Бойкот англичанами ЧМ-2018 - это пустые разговоры"

Вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович после матча 22-го тура чемпионата России "Спартак" – "СКА-Хабаровск" (1:0) ответил на вопросы о подготовке к чемпионату мира-2018. В начале марта он был назначен на должность председателя оргкомитета "Россия-2018", сменив на этом посту Виталия Мутко.

– Поздравляем вас с назначением на должность председателя Оргкомитета "Россия 2018"!

– Поздравлять не с чем, хотя это большая честь для меня.

– В курс дела уже вошли?

– Да. Подготовка идет по графику, но есть некоторые критические пункты. Критические в том смысле, что на них нужно обратить внимание, чтобы все сделали в срок. Я уже говорил про стадион в Самаре. Там есть отставание от графиков, тем не менее, есть возможность всё нагнать.

– Контакты с ФИФА уже у вас были?

– Они будут на следующей неделе, когда приедет очередная инспекция. Мы встретимся и подведем итоги.

– С Инфантино общались?

– Пока острой необходимости встречаться у нас нет. Если он проявит инициативу, я готов, но, думаю, увидимся и все спокойно обсудим ближе к чемпионату.

– В последнее время вновь много пишут про англичан: их СМИ призывают сборную бойкотировать ЧМ...

– Читал об этом. Было всего одно высказывание. Это пока пустые разговоры. Я согласен с Никитой Павловичем Симоняном, который сказал, что все это бессмысленные рассуждения. Думаю, футболисты хотят поехать побороться за Кубок мира, а потом ещё и выступить на следующем. В случае бойкота они такого шанса лишатся. Думаю, здравый смысл восторжествует. Никакая политика не должна вмешиваться в спорт.

– Как вам выступление российских спортсменов на Паралимпиаде, где завершился второй день?

– В первый день завоевали две медали, молодцы. У нас мощная команда, хотя и, к сожалению, небольшая – из-за несправедливых и неадекватных решений, принятых в отношении России. Тем не менее, наши спортсмены борются. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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