Аркадий Дворкович: "Бойкот англичанами ЧМ-2018 - это пустые разговоры"

Вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович после матча 22-го тура чемпионата России "Спартак" – "СКА-Хабаровск" (1:0) ответил на вопросы о подготовке к чемпионату мира-2018. В начале марта он был назначен на должность председателя оргкомитета "Россия-2018", сменив на этом посту Виталия Мутко.
– Поздравляем вас с назначением на должность председателя Оргкомитета "Россия 2018"!
– Поздравлять не с чем, хотя это большая честь для меня.
– В курс дела уже вошли?
– Да. Подготовка идет по графику, но есть некоторые критические пункты. Критические в том смысле, что на них нужно обратить внимание, чтобы все сделали в срок. Я уже говорил про стадион в Самаре. Там есть отставание от графиков, тем не менее, есть возможность всё нагнать.
– Контакты с ФИФА уже у вас были?
– Они будут на следующей неделе, когда приедет очередная инспекция. Мы встретимся и подведем итоги.
– С Инфантино общались?
– Пока острой необходимости встречаться у нас нет. Если он проявит инициативу, я готов, но, думаю, увидимся и все спокойно обсудим ближе к чемпионату.
– В последнее время вновь много пишут про англичан: их СМИ призывают сборную бойкотировать ЧМ...
– Читал об этом. Было всего одно высказывание. Это пока пустые разговоры. Я согласен с Никитой Павловичем Симоняном, который сказал, что все это бессмысленные рассуждения. Думаю, футболисты хотят поехать побороться за Кубок мира, а потом ещё и выступить на следующем. В случае бойкота они такого шанса лишатся. Думаю, здравый смысл восторжествует. Никакая политика не должна вмешиваться в спорт.
– Как вам выступление российских спортсменов на Паралимпиаде, где завершился второй день?
– В первый день завоевали две медали, молодцы. У нас мощная команда, хотя и, к сожалению, небольшая – из-за несправедливых и неадекватных решений, принятых в отношении России. Тем не менее, наши спортсмены борются. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Англия приедет на ЧМ-2018. Бойкота не будет! //
Обиделся на ФИФА и ударил немца. Пять фактов о Борисе Джонсоне
ladafan
один идиот по имени бОрис крякнул, а другие - всю неделю пишут........
22:00 11 марта