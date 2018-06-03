Ари: "Расизма в России становится меньше"

Нападающий "Локомотива" Ари признался, что в России становится все меньше проявлений расизма. 32-летний бразилец также добавил, что московские футбольные фанаты являются бесстрашными.

– Я сталкивался с расизмом в России, – цитирует слова Ари бразильское издание Istoe. – Например, в дерби против "Спартака". Такие же случаи были с Халком и Роберто Карлосом. Но в последнее время наблюдается тенденция к снижению расистских настроений. Надеюсь, во время чемпионата мира подобных инцидентов не случится. Российские футбольные фанаты являются сумасшедшими и бесстрашными. Они дерутся, используя только кулаки, не применяя оружие. Я видел это на примере болельщиков "Спартака", ЦСКА и "Динамо".

Ари ранее выступал за "Спартак" и "Краснодар". Сейчас он играет в "Локомотиве" на правах аренды.