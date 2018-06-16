Аргентина – Исландия: ничья в Москве, Месси не забил пенальти

Сегодня. Москва. Аргентина – Исландия – 1:1. 64-я минута. Ханнес Тоур ХАЛЛЬДОУРССОН отбивает удар Лионеля МЕССИ с пенальти. Фото REUTERS

Сборные Аргентины и Исландии сыграли вничью в матче чемпионата мира в Москве – 1:1. На гол южноамериканца Серхио Агуэро европейцы ответили точным ударом Альфреда Финнбогасона.

После перерыва Лионель Месси не реализовал пенальти после фола Хердура Магнуссона (ожидается, что защитник скоро станет игроком ЦСКА) на Максимилиано Месе. Удар Месси с 11-метровой отметки отбил Ханнес Тоур Халльдоурссон.

Для сборной Исландии эта встреча стала дебютной на ЧМ.

Чемпионат мира-2018

Группа D

Аргентина – Исландия – 1:1 (1:1)

Голы: Агуэро, 19 (1:0). Финнбогасон, 23 (1:1).

Нереализованный пенальти: Месси, 64 (вратарь).

Аргентина: Кабальеро, Сальвио, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Меса (Игуаин, 84), Маскерано, Билья (Банега, 54), Ди Мария (Павон, 75), Агуэро, Месси.

Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Р.Сигурдссон, Ауднасон, Магнуссон, Гвюдмундссон (Гисласон, 63), Гюннарссон (А.Скуласон, 76), Халльфредссон, Бьяднасон, Г.Сигурдссон, Финнбогасон (Сигурдарсон, 89).

Судьи: МАРЧИНЯК, Листкевич, Сокольницки (все Польша).

ВАР: Гейгер (США). Гиль (Польша), Флетчер (Канада), Варгас (Боливия).

16 июня. Москва. Стадион "Спартак". 44190 зрителей.

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