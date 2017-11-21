Антон Алиханов: "Мутко ставит Калининград в пример по строительству стадиона"

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил существенные сдвиги в строительстве стадиона чемпионата мира-2018. По его словам, вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко остался доволен темпами строительства объекта, ранее находившегося в числе отстающих.

- Сегодня только говорили по конференц-связи с вице-премьером РФ Виталием Мутко о том, как у нас проходит подготовка, - цитирует "Комсомольская правда" Алиханова. - Если мы были раньше в "красной зоне" практически по всем мероприятиям, то сейчас Виталий Мутко ставит нас в пример в качестве таких положительных изменений. Ситуация действительно очень серьезно сдвинулась вперед.