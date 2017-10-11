Анхель Ди Мария: "Месси был великолепен, он добился того, чтобы Аргентина участвовала в ЧМ-2018"

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария после матча отборочного турнира чемпионата мира против Эквадора (3:1) отметил, что нападающий Лионель Месси провел потрясающую встречу. Он также добавил, что партнеры по команде должны помогать Месси.

Напомним, форвард отличился в матче хет-триком. Эта победа позволила Аргентине напрямую выйти на ЧМ-2018.

– Месси был великолепен. Точно так же, как и в предыдущих матчах. Но раньше нам не везло с голами, а сегодня мяч влетал в ворота соперника, – приводит Ole слова Ди Марии. – Надеюсь, мы продолжим в том же духе.

Месси превосходит всех, он добился того, чтобы сборная Аргентины участвовала в чемпионате мира. Мы должны помогать ему, чтобы он играл так, как может.