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08:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Анхель Ди Мария: "Месси был великолепен, он добился того, чтобы Аргентина участвовала в ЧМ-2018"


Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария после матча отборочного турнира чемпионата мира против Эквадора (3:1) отметил, что нападающий Лионель Месси провел потрясающую встречу. Он также добавил, что партнеры по команде должны помогать Месси.

 
Вторник. Кито. Эквадор - Аргентина - 1:3. Хет-трик Лионеля МЕССИ принес гостям путевку на ЧМ-2018.Месси выписал Аргентине билеты в Россию. Встречаем Суареса и Хамеса

Напомним, форвард отличился в матче хет-триком. Эта победа позволила Аргентине напрямую выйти на ЧМ-2018.

– Месси был великолепен. Точно так же, как и в предыдущих матчах. Но раньше нам не везло с голами, а сегодня мяч влетал в ворота соперника, – приводит Ole слова Ди Марии. – Надеюсь, мы продолжим в том же духе.

Месси превосходит всех, он добился того, чтобы сборная Аргентины участвовала в чемпионате мира. Мы должны помогать ему, чтобы он играл так, как может.

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