Англия пыталась сравнять счет, пока Хорватия праздновала победный гол

В сети появилось видео того, как сборная Англии в полуфинале чемпионата мира против Хорватии (1:2 дополнительное время) после пропущенного на 109-й минуте мяча пыталась воспользоваться эмоциональными празднованиями соперника. Момент не попал в телевизионную трансляцию – пока "шашечные" бурно поздравляли Марио Манджукича, англичане хотели быстро разыграть мяч и поразить ворота Даниеля Субашича, которому не помогали защитики.

В том игровом эпизоде Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард ввели мяч в игру с центра поля и отправились в атаку, но турецкий судья Джюнейт Чакыр остановил их прорыв.

Англичане пытались воспользоваться лазейкой в правилах – пропустившая команда может возобновить игру, если на ее половине поля не остается игроков команды-соперника. Во время празднования гола Манджукича один из игроков сборной Хорватии не выбежал за пределы поля вслед за всеми партнерами по сборной, из-за чего арбитры остановили атаку англичан.

Финал ЧМ-2018, в котором сборная Хорватии сыграет с Францией, пройдет 15 июля (Москва, Лужники, 18.00 по московскому времени).

In case you missed it England tried to score against Croatia yesterday while they were celebrating. pic.twitter.com/TJmSvOvQ2w – FIFA World Cup (@WorIdCupUpdates) 12 июля 2018 г.

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