Англия - Панама: Габриэль Гомес обошел Маскерано по матчам за сборную

Панамец Габриэль Гомес вышел на поле в стартовом составе на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Англии. Для хавбека это 146-я игра за национальную команду. По этом показателю он вошел в тридцатку лучших в мире, обойдя аргентинца Хавьера Маскерано и догнав ирландца Робби Кина.

Гомес - рекордсмен по играм за сборную Панамы. Голкипер Хайме Пенедо проводит 133-ю игру, сравниваясь с испанцем Хави и голландцем Весли Снайдером. Для Бласа Переса это 120-я встреча, он обходит англичанина Уэйна Руни, Роман Торрес проводит 110-й матч, а Армандо Купер - сотый.

У англичан ни один футболист в составе не провел сто игр за сборную.