Англия обыграла Словакию, Шотландия и Словения вернулись в борьбу

Сборная Англии одержала волевую победу над Словакией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 2:1. Словаки открыли счет в этой встрече на 14-й минуте - отличился полузащитник Станислав Лоботка. Англичане смогли отыграться еще в первом тайме после удара Эрика Дайера. Победу команде Гарет Саутгейта принес Макрус Рэшфорд.

В других поединках Словения разгромила Литву - 4:0, а Шотландия одержала победу над Мальтой - 2:0. В турнирной таблице группы F за два тура до конца лидируют англичане, на счету которых 20 очков. За второе место поборются Словакия (15 очков), Словения и Шотландия (по 14 очков).

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа F

Англия - Словакия - 2:1 (1:1)

Голы: Лоботка, 3 (0:1). Дайер, 37 (1:1). Рэшфорд, 59 (2:1).

Англия: Харт, Уокер, Кэйхилл, Джоунс, Бертранд, Окслейд-Чемберлен (Стерлинг, 83), Хендерсон, Дайер, Алли (Ливермор, 90+3), Рэшфорд (Уэлбек, 84), Кейн.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Шкртел, Дюрица, Губочан, Мак, Шкриньяр, Лоботка, Хамшик (Дуда, 79), Вайсс (Руснак, 68), Немец (Дюриш, 69).

Предупреждения: Шкриньяр, 70. Дайер, 73.

Судья: Тюрпен (Франция).

4 сентября. Лондон. Стадион "Wembley".

Шотландия - Мальта - 2:0 (1:0)

Голы: Берра, 9 (1:0). Гриффитс, 49 (2:0).

Шотландия: Гордон, Берра, Малгрю (Хэнли, 56), Робертсон, Тирни, Браун, Макартур (Моррисон, 46), Форрест, Филлипс, Армстронг, Гриффитс (Мартин, 70).

Мальта: Хогг, Аджус, Борг (А.Мускат, 86), Магри, Р.Фенек, Кристенсен (П.Фенек, 85), Зерафа, З.Мускат, Шембри (Гамбин, 71), Эффьонг, Пизани.

Предупреждение: Р.Фенек, 30.

Судья: Кехлет (Дания).

4 сентября. Глазго. Стадион "Hampden Park".

Словения - Литва - 4:0 (1:0)

Голы: Иличич, 25 - с пенальти (1:0). Иличич, 61 - с пенальти (2:0). Вербич, 82 (3:0). Бирса, 90 (4:0).

Словения: Облак, Цесар, Мевля, Вилер, Скубиц, Иличич (Матавж, 85), Куртич, Ротман, Вербич, Репас (Ветрих, 86), Шпорар (Бирса, 63).

Литва: Шеткус, Киянскас (Гирдвайнис, 79), Боровский, Вайткунас, Климавичюс, Шярнас (Вербицкас, 80), Куклис, Вальскис (Спалвис, 65), Сливка, Черных, Новиков.

Предупреждения: Климавичюс, 24. Сливка, 25. Цесар, 42. Шярнас, 51. Вербич, 59. Вайткунас, 84.

Судья: Ковач (Румыния).

4 сентября. Любляна. Стадион "Stozice Stadium".