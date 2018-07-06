Англия не будете тренироваться на "Самара-Арене"

Футболисты сборной Англии не станут проводить тренировку на стадионе "Самара-Арена" накануне матча 1/4 финала чемпионата мира со Швецией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды. Встреча англичан и шведов пройдет 7 июля и начнется в 17.00 по московскому времени.

- Тренировки в Самаре не будет, только официальная пресс-конференция, - говорится в заявлении англичан. - Сегодня утром команда тренируется в Репине (Ленинградская область).

Напомним, соперники англичан шведы прибыли в Самару вчера вечером и сегодня проводят тренировку на стадионе.

Швеция - Англия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)