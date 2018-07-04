Англичанина, осквернившего памятник Черенкову, вычислили за 25 минут

Службе безопасности стадиона "Спартак" за 25 минут удалось вычислить английского болельщика, осквернившего памятник Федору Черенкову. Молодой человек написал слово "England" на этом памятнике во время вчерашнего матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Колумбии и Англии (1:1, 3:4 пен.).

- Не более 25 минут вчера понадобилось видеооператорам КРС "Открытие Арена", чтобы найти в двенадцати тысячной толпе вандала, нанёсшего надпись на памятник Ф.Ф. Черенкову, а затем установить весь его путь движения по стадиону и, наконец, место нахождения на трибуне, - сообщается в Инстаграме ssbesedin.