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Англичанина, осквернившего памятник Черенкову, вычислили за 25 минут


Службе безопасности стадиона "Спартак" за 25 минут удалось вычислить английского болельщика, осквернившего памятник Федору Черенкову. Молодой человек написал слово "England" на этом памятнике во время вчерашнего матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Колумбии и Англии (1:1, 3:4 пен.).

Не более 25 минут вчера понадобилось видеооператорам КРС "Открытие Арена", чтобы найти в двенадцати тысячной толпе вандала, нанёсшего надпись на памятник Ф.Ф. Черенкову, а затем установить весь его путь движения по стадиону и, наконец, место нахождения на трибуне, - сообщается в Инстаграме ssbesedin. 

 

Не более 25 минут вчера понадобилось видеооператорам КРС "Открытие Арена", чтобы найти в двенадцати тысячной толпе вандала, нанёсшего надпись на памятник Ф.Ф. Черенкову, а затем установить весь его путь движения по стадиону и, наконец, место нахождения на трибуне. Чемпионат Мира 2018 для стадиона "Спартак" окончен. Свою главную миссию мы, как Служба Безопасности Клуба и Стадиона, считаю, выполнили. Никто и никогда не может осквернять святые для Спартаковцев символы! До свидания, ЧМ-2018! Готовимся к РФПЛ 18/19!!! "Все только начинается" ©️ #Спартак #СпартакМосква #Черенков #чм2018 #WorldCup2018 #Spartak #SpartakMoscow

Публикация от Sergey Besedin (@ssbesedin) 4 Июл 2018 в 12:30 PDT

 

Ранее сообщалось, что против англичанина возбуждено дело об административном правонарушении.

Колумбия - Англия

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