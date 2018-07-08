Англичане разгромили магазин IKEA, празднуя победу над Швецией. Видео

Фанаты сборной Англии после победы над Швецией (2:0) в четвертьфинале чемпионата мира-2018 отправились праздновать успех в шведский магазин IKEA. Там болельщики устроили настоящий погром в одном из отделов, сообщает Mirror. Инцидент произошел в Лондоне.

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира впервые с 1990 года. 11 июля в "Лужниках" они встретятся с командой Хорватии. Родоначальники футбола не выигрывали турнир с 1966 года.

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