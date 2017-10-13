Андрей Воронин: "Многие российские игроки надеялись, что Украина попадет в "стыки"

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин, работающий в тренерском штабе команды, в интервью "СЭ" признался, что российские футболисты выразили сожаление по поводу непопадания украинцев даже в стыковые матчи отбора ЧМ-2018. По его словам, у команды есть перспективы в будущем.

– Смолов и Кокорин как-то поддержали вас после невыхода Украины на чемпиона мира?

– Я с ними на связи. Но по этому поводу Смолов и Кокорин мне не писали. Другие российские футболисты спрашивали у меня, что произошло, почему не победили хорватов. Они надеялись, что мы попадем в "стыки". К сожалению, на этот раз не получилось. Верю, попадем на следующий крупный турнир. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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