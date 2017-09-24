Андрей Шевченко: "У Зинченко нет игровой практики, но это будущее сборной Украины"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что вызвал Александра Зинченко в национальную команду, потому что видит потенциал футболиста. Бывший хавбек "Уфы" в текущем сезоне не провел ни одного матча за "Манчестер Сити".

- Нет игровой практики у Александра Зинченко, но это будущее нашей сборной, - цитирует zbirna.com Шевченко. - Парень находится в основной обойме такого клуба, как "Манчестер Сити", а нам хорошо известно, как там щепетильно относятся к кадрам. Его не продали, не отпустили в аренду, в нем видят потенциал. Мы тоже его видим и всячески его поддерживаем. Хотим, чтобы Саша потренировался в национальной команде, а затем, возможно, он сыграет за молодежку. Не в последнюю очередь по этой причине я его и вызвал, в отличие от других ребят, которые тоже не играют.