Андрей Пятов: "Мы изучили сильные стороны Косово"

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов после победы над Косово (2:0) в отборочном матче чемпионата мира отметил, что сильные стороны соперника были изучены. По словам голкипера, все футболисты четко знали свои позиции и справились с задачей.

- К Хорватии успеем восстановиться, - приводит terrikon.com слова Пятова. - Нам терять уже нечего. Устраивает только победа. В первом тайме были моменты, которые, к сожалению, мы не реализовали. Надо было забить первый гол и играть дальше. К счастью, это удалось. Мы изучили соперника и знали его сильные стороны. Удалось успешно сыграть на стандартах, все ребята четко знали свои позиции и справились со своими задачами. Тренеры расскажут нам, как правильно действовать против Хорватии. Мы будем действовать сугубо по их установке, так, как они нам скажут. Дебют Марлоса? Человек вышел и мы забили два гола. Он в первом даже поучаствовал. Это опытный футболист с хорошей техникой, который сегодня развивал атаку на обоих флангах и придерживал развитие контратак соперника. Поэтому его действия я оцениваю очень хорошо.

Трансляция матча Косово - Украина