Андрей Лексаков: "Игнашевич отлично сыграл на чемпионате мира"

Технический директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков оценил игру защитника сборной России Сергея Игнашевича на ЧМ-2018.
– Фактор Сергея Игнашевича стал во многом решающим?
– Он сыграл отлично! Для него было важно выступить на домашнем чемпионате мира, при этом Сергей сумел сплотить коллектив. Он, а также Акинфеев, Габулов, Дзюба – лидеры в раздевалке, в быту. Их опыт был незаменим.
Кроме того Игнашевич помог набраться опыта Кутепову, который может вырасти в большого защитника даже по меркам европейского уровня. Черышев и Кузяев по ходу чемпионата тоже возмужали. Среда, в которой проходит чемпионат мира, вообще дает пищу для совершенствования мастерства футболистов. (Филипп ПАПЕНКОВ)
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/andrey-leksakov-segodnya-v-futbole-reshayut-standarty-i-takie-kak-mbappe-s-dzyuboy-1436851/
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Артем Дзюба
- Владимир Габулов
- Сборная России (футбол)
- Денис Черышев
- Андрей Лексаков
- Илья Кутепов
- Далер Кузяев