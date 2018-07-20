Андрей Лексаков: "Игнашевич отлично сыграл на чемпионате мира"

Технический директор Российского футбольного союза Андрей Лексаков оценил игру защитника сборной России Сергея Игнашевича на ЧМ-2018.

– Фактор Сергея Игнашевича стал во многом решающим?

– Он сыграл отлично! Для него было важно выступить на домашнем чемпионате мира, при этом Сергей сумел сплотить коллектив. Он, а также Акинфеев, Габулов, Дзюба – лидеры в раздевалке, в быту. Их опыт был незаменим.

Кроме того Игнашевич помог набраться опыта Кутепову, который может вырасти в большого защитника даже по меркам европейского уровня. Черышев и Кузяев по ходу чемпионата тоже возмужали. Среда, в которой проходит чемпионат мира, вообще дает пищу для совершенствования мастерства футболистов. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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