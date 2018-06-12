Андрей Князев: "Команды в сборной России пока не чувствую"

Известный питерский музыкант, бывший вокалист группы "Король и Шут", лидер группы "КняZz" и болельщик "Зенита" Андрей Князев дал интервью "СЭ" о предстоящем чемпионате мира.

– По вашему мнению, состав сборной России оптимален?

– По этому поводу у меня огромные сомнения. Один из ключевых факторов – количество побед в международных встречах. Дух победителя не придет сам по себе. В нашей сборной есть ряд футболистов, для которых вошло в привычку проигрывать. В нашем чемпионате лидеры команд – легионеры, и отечественные футболисты хороши только в связке с ними. У нас ругают Аршавина за его дерзкое высказывание, а я бы к нему отнесся с пониманием, помня то, что Андрей сделал для нашего футбола. Мне кажется, что тот крен, который когда-то "Зенит" сделал в пользу Халка, стал губительным для сборной. У сборной сейчас нет ни звезд, ни команды в целом. Но я буду только рад, если все эти поражения в товарищеских матчах и падение в рейтинге ФИФА – лишь хитрые маневры и поиск своей игры.

– Верите в сборную России?

– Команды пока не чувствую. А верю в то, что чемпионат мира в России – это крутое событие, которое останется в памяти у наших болельщиков на долгие годы. Верю в самоотдачу некоторых игроков.

– Какой результат станет для сборной России положительным?

– Хотя бы выход из группы. (Никита КАМЫШЕВ)

Интервью Андрея Князева//

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