Андреас Гранквист: "В Петербурге фантастический стадион"

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист после побед над Швейцарией (1:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 отметил, что команда отлично подготовилась ко встрече.

- Мы провели хорошую игру против серьезного соперника, - отметил Гранквист. - Швейцария действительно очень сильна, но мы отлично подготовились ко встрече, создали много голевых моментов - больше, чем соперник. Можем гордиться проделанной работой и с уверенностью смотреть в будущее, где нас ждет четвертьфинал.

В Петербурге фантастический стадион. Хотим ли мы вернуться сюда на полуфинал? Мы заняли первое место в группе, где была Германия и Мексика, обыграли Швейцарию. Посмотрим, где наш максимум - у нас сильная команда, которая может обыграть любого.

Колумбия или Англия? Это два разных типа игры. Колумбийцы более техничны, чаще атакуют. Англичане сильны командой, мощнее играют в нападении, чем прежде. Харри Кейн - фантастический игрок. Кто бы ни победил в их паре - нас ждет тяжелый матч. (Егор БЫЧКОВ)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь