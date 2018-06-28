Андреас Гранквист: "Станцую, когда Швеция выиграет чемпионат мира"

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист отметил, что не танцевал после победы над Мексикой (3:0) в матче группового турнира ЧМ-2018, где он забил гол. Игрок пообещал сделать это в случае победы на чемпионате мира.

– Мы были очень разочарованы после матча с Германией, – цитирует Aftonbladet Гранквиста. – Команда объединилась и отлично провела игру. Нам не повезло, что матч с Германией мы не выиграли. Танцевал ли я после победы? Игроки не хотят видеть, как я танцую. У меня не такой хороший ритм. И я с ними согласен. Тренер танцевал? Да? Но я не видел. Интересно было бы посмотреть. А я станцую, когда мы выиграем чемпионат мира.

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