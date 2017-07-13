Анастасия Мыскина: "Приму участие в мероприятиях ЧМ-2018. Мне проще сыграть в футбол, чем спеть или станцевать"

Капитан женской сборной России по теннису, посол ЧМ-2018 от Самары Анастасия Мыскина отметила, что примет участие в мероприятиях, связанных с турниром. По словам бывшей теннисистки, она с детства посещала футбольные матчи и сама играла в футбол.

– Мой папа очень любил футбол и, как и любой мальчишка в советское время, мечтал стать профессиональным футболистом, – цитирует "Коммерсант" Мыскину. – И меня, маленькую, очень часто брал на футбольные матчи. И я с детства играла в футбол сама, так как он входил в теннисную физическую подготовку. Поэтому футбол присутствовал в моей спортивной жизни всегда в большей или меньшей степени. Конечно, я занималась им не профессионально, а на уровне физической подготовки.

– Знакомы ли вы с другими послами ЧМ от Самары?

– Безусловно, я их знаю, знаю о достижениях каждого из них. Все замечательные и успешные, талантливые в своем деле люди. Но лично ни с кем не знакома.

– Относитесь ли вы к футбольным болельщикам или фанатам?

– Скорее я болельщик, болею за "Спартак", так как все детство связано именно с этой командой.

– Баянист Сергей Войтенко призвал других послов ЧМ-2018 от Самары откликнуться на его предложение спеть или сыграть вместе в рамках выступления на чемпионате в 2018 году.

– Петь я, к сожалению, не умею и танцевать тоже. Но я с удовольствием приму участие в мероприятиях, связанных с ЧМ-2018. Мне проще сыграть в футбол, чем спеть или станцевать.