Алиссон: "Неймар в полном порядке"

Вратарь сборной Бразилии Алиссон рад, что нападающий Неймар​ вернулся в строй. Игрок полностью восстановился после травмы, полученной в игре Лиги чемпионов против "Реала".

– Неймар в полном порядке, к счастью, – цитирует L'Equipe Алиссона. – Думаю, что медицинский персонал проделал хорошую работу. Он полностью готов. Сначала, когда он только вернулся в строй и коснулся мяча, то немного испугался. Но это нормально после такой травмы. Впоследствии он стал все более уверенным. В последней игре против Австрии он играл очень хорошо. Все это сделало его более уверенным. Во всяком случае, нам нужен сильный Неймар на поле.

Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В группе B Бразилия сыграет со Швейцарией (17 июня), Коста-Рикой (22 июня) и Сербией (27 июня).

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