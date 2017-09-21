Алексей Сорокин: "У ФИФА не будет претензий к подготовке городов к ЧМ-2018"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин уверен, что делегация ФИФА останется довольна по итогам шестого инспекционного визита по подготовке российских городов к чемпионату мира 2018 года. Совместный визит представителей международной организации и оргкомитета пройдет с 26 сентября по 5 октября.

Напомним, что делегация посетит Екатеринбург, Самару, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на- Дону, Волгоград, Калининград, а также главный стадион чемпионата мира - "Лужники". На этой арене представители ФИФА в рамках медиа-тура ознакомятся с состоянием арен, которые принимали матчи Кубка конфедераций – стадионов "Санкт-Петербург", "Спартак", "Казань Арена" и "Фишт".

- Это плановое мероприятие, обычный инспекционный визит, которых у нас уже было достаточно много, - цитирует ТАСС Сорокина. - Мы поедем по городам, которые не принимали Кубок конфедераций. Города, где проходил этот турнир, будут рассмотрены по видеоконференции.

Как всегда, центром притяжения станут стадионы, на них будет строиться основная работа, будут презентации городов, выезды на отдельные объекты - тренировочные площадки, отдельные гостиницы, которые вызывают беспокойство. Отправимся мы 26-го числа вечером, 27-го - первый рабочий день в Екатеринбурге.

Стоит надеяться, что возникнет масса вопросов, для этого мы и работаем. Если говорить о претензиях, то их не будет - у нас все более-менее в графике. Подготовка стадионов и прилегающей территории - вопрос очень многогранный, там пересекаются много функций и активностей - от грамотного планирования зависит успех каждого матча в отдельности. Пока нам это удавалось на Кубке конфедераций, и нет никаких предпосылок, что нам это не удастся на чемпионате мира.