Алексей Сорокин: "Сыграем блестяще"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании.

– Как сегодня сыграем?

– Блестяще. Вне зависимости от результата – блестяще, – сказал Сорокин.

– Как организация, так и сыграем?

– Выиграют организаторы! (Сергей ЕГОРОВ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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