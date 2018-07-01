16:24 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Алексей Сорокин: "Сыграем блестяще"


Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании.

– Как сегодня сыграем?

– Блестяще. Вне зависимости от результата – блестяще, – сказал Сорокин.

– Как организация, так и сыграем?

– Выиграют организаторы! (Сергей ЕГОРОВ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Испания - Россия

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Как закончится матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания - Россия?
Победой Испании в основное время
55.3%
Победой Испании в дополнительное время
2.4%
Победой Испании в серии пенальти
0.8%
Победой России в основное время
24.8%
Победой России в дополнительное время
8.5%
Победой России в серии пенальти
8.1%
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