Алексей Сорокин: "Сыграем блестяще"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании.
– Как сегодня сыграем?
– Блестяще. Вне зависимости от результата – блестяще, – сказал Сорокин.
– Как организация, так и сыграем?
– Выиграют организаторы! (Сергей ЕГОРОВ)
Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)
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