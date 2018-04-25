Алексей Сорокин: "Призывы не приезжать на ЧМ в Россию? Настоящие болельщики голосуют деньгами, покупая билеты"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал, что призывы не приезжать на чемпионат мира по футболу в России – мнения конкретных людей. Также он отметил, что Россия готова к проведению турнира ровно настолько, насколько должна быть за 50 дней до старта.

– На сколько процентов на сегодняшний день готова России к проведению чемпионата мира?

– Мы готовы ровно настолько, насколько должны быть готовы за 50 дней. Наращиваем вместимость стадионов на тестовых матчах, чтобы постепенно увеличивать нагрузку. Вся инфраструктура почти готова. Есть элементы нашей программы, которые сейчас находятся в завершающей стадии. Где-то приводятся в порядок площадки, достраиваются базы команд. Все рассчитано на то, что объекты будут в максимальной готовности к началу чемпионата.

– Как относитесь к призывам некоторых людей не приезжать на чемпионат мира в Россию? Будет отток туристов?

– Призывы приезжать или нет – мнения конкретных людей. Подвергать калибровке эти призывы – не наша задача, каждый волен сделать свой выбор. Для нас все важны. Настоящие любители футбола голосуют своими деньгами, покупая билеты на матчи. Билеты раскупаются очень динамично. Их осталось совсем немного, остатки скоро поступят в кассы. Будет аншлаг практически на каждом матче.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. (Павел ГУРЕВИЧ)