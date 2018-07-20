Алексей Сорокин: "После завершения ЧМ-2018 есть опустошение"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал, что он испытывает после завершения ЧМ-2018.

- Какие эмоции сейчас испытываете?

-Всю палитру эмоций. Есть радость от того, что все закончилось, и закончилось успешно. Не нам оценивать, но все запланированное реализовано. Еще испытываю довольно странное чувство – девять лет работы подошли к концу, и это похоже на ощущение, переданное Мармеладовым: “Понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти?”. Опустошение есть. И не только у меня, но и у многих коллег, которые отдали значительную часть жизни проекту. Есть сотрудники, которые в деле с самого начала, с первого письма, которое мы написали в 2008 году Владимиру Путину. Эти семь человек вели работу еще над концепцией, и думаю, некоторое опустошение сейчас у всех.

– Комок к горлу не подкатил после финального свистка 15 июля?

– Не настолько эмоционален, врать не буду. Проектная работа всегда имеет конец. Тем она и отличается от стабильной. Эта работа не для всех. Она для ивент-фриков – такой я термин недавно услышал от коллег. Это люди, которые заточены под ивенты, под мероприятия. Мы были готовы, что все закончится. (Отдел футбола "СЭ")

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