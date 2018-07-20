Алексей Сорокин: "После ЧМ-2018 ни с одним стадионом не возникнет проблем"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин заявил, что все построенные к чемпионату мира стадионы будут нормально функционировать и в будущем. Ранее сообщалось, что от сильных ливней пострадали стадионы "Волгоград Арена" и "Нижний Новгород".

– Судьба какого стадиона волнует вас всего?

– Думаю, проблем не возникнет ни с одним. Все будет в порядке.

– То, что произошло со стадионом в Волгограде, вас сильно возмутило?

– Там за несколько минут выпала месячная норма осадков. Месячная норма! Вы представляете, что это?

Некоторые блогеры пишут, что за такое, как в Волгограде, сажать надо.

– Обычно такое пишут люди, которые в своей жизни нигде не работали. Они не понимают, что такое в сжатые сроки построить такую инфраструктуру. Практически все стадионы были возведены с нуля за два с половиной года. Хотя обычно арены строятся за четыре.

Все починят. Всякое случается. Главное, что инфраструктура выдержала чемпионат мира, прошла это испытание. Не было никаких инцидентов.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //