16:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Алексей Сорокин: "Никаких особых правил и ограничений на ЧМ-2018 не применяем"


Председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что проведение ЧМ-2018 не предполагает каких-то особых правил и ограничений в организации турнира. По его словам, будет использована традиционная общемировая практика проведения турнира.

– Никаких особых правил и ограничений мы не применяем. Это такой же чемпионат мира, как ФИФА организовывала прежде в других странах, – цитирует "Р-Спорт" Сорокина. – Все практики организации турнира распространяются и на Российскую Федерацию. Сегодня были вопросы по продаже алкоголя, пива на стадионах. Почему-то от нас ожидают ограничений. Их не будет. Все то же самое, что было в ЮАР, Германии и Бразилии.

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180214/1132568753.html

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