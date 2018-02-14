Алексей Сорокин: "Никаких особых правил и ограничений на ЧМ-2018 не применяем"

Председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что проведение ЧМ-2018 не предполагает каких-то особых правил и ограничений в организации турнира. По его словам, будет использована традиционная общемировая практика проведения турнира.

– Никаких особых правил и ограничений мы не применяем. Это такой же чемпионат мира, как ФИФА организовывала прежде в других странах, – цитирует "Р-Спорт" Сорокина. – Все практики организации турнира распространяются и на Российскую Федерацию. Сегодня были вопросы по продаже алкоголя, пива на стадионах. Почему-то от нас ожидают ограничений. Их не будет. Все то же самое, что было в ЮАР, Германии и Бразилии.