Алексей Сорокин: "Больше всего запомнился матч Испания - Португалия"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин - о матчах ЧМ-2018, которые ему запомнились.

– Сколько матчей посетили и какой запомнился больше?

– Точно не считал, но половину, думаю, посетил. Был во всех городах, в некоторых – по два-три раза. Если не брать матчи нашей сборной, то больше всего запомнился матч Испания – Португалия (3:3). Сочи, второй день турнира, такой футбол! По атмосфере очень понравился матч Сербия – Бразилия (0:1). Поймал себя на ощущении, что как будто вернулся в 2014 год, на чемпионат мира в Бразилии. Приятно удивили японцы, которые всегда за собой убирали. В этом и суть чемпионата. Каждый приносит свои традиции, особенности, самобытность. Чемпионат мира – не просто спортивное соревнование, это фестиваль планетарного масштаба. Праздник, концентрирующийся вокруг самой популярной игры. (Отдел футбола СЭ)

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