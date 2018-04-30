Алексей Смертин: "Хотим, чтобы люди приходили на стадионы болеть за своих, а не унижать других"

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом, бывший капитан сборной России Алексей Смертин рассказал о том, какие методы используются для устранения проявления нетерпимости в среде болельщиков. Также он отметил, что союз находится в хороших отношениях с FARE (организацией "Футбол против расизма в Европе". – Прим. "СЭ").

– Семь лет, проведенные за границей, позволяют мне трезво рассуждать на эту тему, – цитирует RT Смертина. – Важно перенести те принципы, которые разделяют в футбольных командах, на трибуны, на улицы. Расизм и дискриминация касаются всего мира. Мы хотим, чтобы люди приходили на стадионы болеть за своих, а не унижать других. Так заведено, что в России есть противоборствующие команды, болельщики которых друг друга ненавидят и стараются вывести соперника из себя. Это делается не из-за цвета кожи, а чтобы помочь победить любимой команде. Мы стараемся просветить болельщиков. Тяжело менять менталитет взрослых людей, поэтому мы идём в школы, университеты.

– При МГУ открыт курс, посвящённый истории борьбы с дискриминацией в футболе…

– Совершенно верно, на базе философского факультета, но также нас слушают и журналисты. Журналистика – это серьезный ресурс, который можно использовать в разных целях. Мы хотим донести мысль о важности уважения других людей.

– Где проходит грань между простой кричалкой и расистским оскорблением?

– Есть абсолютно понятный регламент, в котором все четко прописано. Уханье исландцев после забитого мяча легко отличить от любого другого. Мы единственная страна, которая организовала мониторинг нарушений в своём национальном чемпионате и в других матчах так называемого повышенного риска. Наши наблюдатели, вышедшие из фанатской среды, следят за поведением болельщиков и предоставляют мне рапорт, а потом он отправляется в контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Некоторые ситуации приходится рассматривать более тщательно, и мы этим занимаемся.

– Простых видеозаписей не хватает?

– Нет, они фиксируют только то, что происходит на поле, а трибуны при этом не видно. Мы находимся в хороших отношениях с FARE. Эта организация нам много помогает. Футболисты должны стать примером для тысяч болельщиков, которые тогда поймут, какую ответственность несут за свои действия.