Алексей Игонин – о победе сборной России: "Черышев сыграл результативно, но не факт, что он вообще играл бы при здоровом Дзагоеве"

Бывший футболист "Зенита", "Сатурна" и сборной России Алексей Игонин поделился с "СЭ" своими впечатлениями от победы россиян над Саудовской Аравией (5:0) в матче открытия ЧМ-2018. Лучшим игроком встречи стал Денис Черышев, который вышел на замену и сделал дубль.

– Понравилось качество игры. Думаю, болельщики сегодня получили огромное удовольствие от матча, – сказал Игонин. – Такие голы, как сегодня, особенно на последних минутах, добавляют эмоций. Если разбирать игру, то можно сказать, что нам в определенной степени повезло, так как соперник играл в удобный для России футбол, вопрос был только в том, насколько хватит наших физически, чтобы прессинговать. Сборная с этим справилась, помимо прессинга хочу отметить, что у нас были сегодня некоторые моменты мирового класса – это второй гол Черышева и гол Головина со штрафного. Мне кажется, эти голы – неплохой знак, который говорит о хорошем уровне футбола в России.

– Потеря Дзагоева – катастрофа для сборной?

– Мы уже обсуждали, что потеря Джикии – катастрофа, то же самое говорили про Кокорина. Как мне кажется, так рассуждать – не очень правильно в отношении тех футболистов, которые будут играть в составе сборной. Тот же Черышев сегодня сыграл хорошо и результативно, а при здоровом Дзагоеве он далеко не факт что получал бы игровое время. Получается как всегда: кому-то хорошо, а кому-то плохо, но результат – 5:0.

– Смолов сегодня почти не был заметен на поле. Почему так получилось?

– Смолов вообще не всегда заметен в сборной России, он – футболист, на которого должна играть команда. В "Краснодаре" мы это видим, там Федор выступает намного ярче. Возможно, есть психологический момент. У меня по ходу матча возникало такое ощущение, что Смолов нервничал, когда у него что-то не получалось. В любом случае, как мне кажется, Смолов выйдет в следующем матче в основе.

– Как оцените игру Головина?

– У Александра есть задатки для того, чтобы выступать в Европе. Объем работы, который он сегодня выполнил, много говорит об уровне футболиста. Нам повезло, что чемпионат мира проходит сейчас, а не год-два назад, когда мы практически ничего не знали о молодых игроках, которые сегодня в заявке на мундиаль.

– Черчесов ответил своим недоброжелателям сегодняшней победой?

– Все равно, если мы не выйдем из группы, болельщики, пресса и специалисты будут говорить о том, что ЧМ мы провалили. Нам надо говорить о том, что сегодня мы провели всего лишь первую игру с не самым сильным соперником. Разобрать ситуацию и рассказать, что Черчесов сделал неправильно, можно всегда. У меня просто на протяжении всего времени был вопрос: "Зачем это делать?". В определенный момент нужно было бы утихомириться и помочь главному тренеру. Мне кажется, что самое полезное от этой победы – то, что выдохнул сам Черчесов, потому что на него была оказана серьезная психологическая нагрузка, особенно перед самим матчем. Сегодня у него, слава богу, будет достаточно времени и сил, чтобы подумать о будущем сопернике и готовиться к игре с ним. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Следующий матч на домашнем ЧМ-2018 сборная России проведет в Санкт-Петербурге против Египта.

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня июня 2018, онлайн-трансляция матча открытия – начало в 21.00 (время московское)