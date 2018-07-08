Александр Шпрыгин: "Флаги Сербии на трибунах будут раздражать хорватов. Но это не запрещено"

Глава ВОБ Александр Шпрыгин прокомментировал "СЭ" появившиеся сегодня в интернете призывы к россиянам приходить на полуфинал ЧМ-2018 Англия – Хорватия (11 июля, Лужники) с флагами Сербии. Накануне защитник балканской команды Домагой Вида и член хорватской делегации Огнен Вукоевич после победы над Россией​ в 1/4 финала (2:2, пенальти – 4:3) записали ролик со словами "Слава Украине".

– Трибуны на матчах чемпионата мира – не классические, как на играх РФПЛ, когда можно к чему-то призвать, и люди прислушаются, – говорит Шпрыгин. – Тут разовая аудитория – рядовым болельщикам билеты не достаются, а многие фанаты не получили Fan ID. Классические зрители ЧМ – люди с бутербродами и кокошниками. Когда Черчесов вчера старался завести трибуны... От кого пытался добиться поддержки? Не та аудитория на чемпионат мира ходит.

По поводу высказывания Виды, гораздо эффективнее, если он понесет наказание от ФИФА. В наш век интернета еще раз подтвердилось, что люди сами себе вредят через высказывания в сети. Хорватия проведет еще два матча на турнире. И если эта парочка, которая говорила, что эта победа посвящена Украине, проведет эти встречи на трибунах, это будет в тысячу раз большее наказание. А флаги Сербии на трибунах будут раздражать хорватскую сторону. Но это не запрещено – Сербия такой же участник чемпионата мира. Я буду сопереживать англичанам. Если они выйдут в финал, еще больше болельщиков приедет в Россию, и разрушатся все стереотипы, навязанные британской прессой. Против Хорватии болеть буду потому, что это наш обидчик, и потому, что эта ситуация с возгласами Виды не понравилась. (Игорь НОВИКОВ)

Хорватия – Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское) //

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