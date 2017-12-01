Александр Самедов: "Смолов сильно замахнулся с обещаниями в случае победы России на ЧМ-2018"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов отметил, что выход из группы на чемпионате мира 2018 года – задача-минимум для национальной команды. Хавбек признался, что при жеребьевке, которая состоится 1 декабря, не хотел бы попасть в одну группу с Испанией.

– Федор Смолов сказал: "Если сборная выиграет чемпионат мира, тогда я сделаю татуировку, прыгну с парашютом и заключу пожизненный контракт с "Краснодаром". Что готовы сделать вы?

– Я не из тех, кто дает подобные обещания, немного скучный на этот счет. Не знаю, что бы я сделал, - цитирует RT Самедова. - Федор, конечно, сильно замахнулся с чемпионами мира. Нам надо решать задачи по мере поступления и думать сначала о выходе из группы.

– Это реальный вариант?

– Для нас это задача-минимум. Мы обязаны выйти из группы. А плей-офф – это уже лотерея. Все зависит от того, на кого выйдешь. А если вернуться к обещаниям… Пожизненный контракт со "Спартаком" я, конечно же, готов заключить.

– Чего ждете от жеребьёвки, каких соперников хочется?

– Кто попадется, тот попадется.

– Станислав Черчесов назвал Испанию нежелательным соперником. А для вас это кто?

– Если взглянуть на вторую корзину, то действительно меньше всего хочется встретиться с ними.

– Какие выводы сделала сборная после товарищеских матчей с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3)?

– К сожалению, мне не удалось принять в них участия, потому что был травмирован. Но то, что увидел, мне очень понравилось, особенно игра с испанцами. Мы сыграли агрессивно, навязали им свой футбол, смогли предъявить свои козыри, а это очень тяжело. Нам удалось, забили красивые мячи.

– Почему два матча так сильно отличались?

– Сложно сказать. Во встрече с Аргентиной у нас не получался выход из обороны. Не знаю, почему так вышло. Может, волнение сказалось – мы ведь открывали новый стадион.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.