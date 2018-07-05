Александр Самедов: "Сейчас уже нет такого давление, как перед чемпионатом мира"

Полузащитник сборной России Александр Самедов после тренировки в Новогорске отметил, что чемпионат мира даст огромный толчок российскому футболу.
- Сейчас на чемпионат мира приехало много иностранных журналистов и болельщиков, но РФПЛ не входит в число топ чемпионатов, поэтому англичане, итальянцы ее не смотрят. Вы считаете, что иностранным болельщикам и специалистам нужно больше знать о российском футболе?
- Я не могу вам сказать, но чемпиона мира может дать огромный толчок российскому футболу, и люди уже узнали больше о нашей стране и футболе. Думаю, что впереди будет только лучше из-за того, как страна провела чемпионат мира.
- Польские футболисты, которые жили в Сочи, жаловались, что там почти невозможно тренироваться из-за жары и духоты. Вы готовы к тому, что с Хорватией будет еще тяжелее, чем в Москве из-за погоды?
- То, что будет очень тяжело – это мы понимаем. Ну а то, что будет душно, для них тоже будет душно. Мы сейчас играли с испанцами – было очень душно. До этого в Самаре было плюс тридцать пять. Ничего не поделаешь. Это природа. Мы с хорватами находимся в одинаковых условиях.
- На сборную оказывается большое давление. Как команда с ним справляется?
- Сейчас уже нет такого давления, если брать ситуацию перед турниром. Тогда оно было гораздо больше. Сейчас мы в 1/4 финала и хотим доставить удовольствие болельщикам и сами хотим пройти как можно дальше.
- Скажите пару слов о Черчесове. Какой он как тренер и человек?
- Требовательный, что касается футбольного поля. А в жизни он позволяет чувствовать себя раскованно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Филипп ПАПЕНКОВ)
Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
- РФПЛ
- Александр Самедов
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Чемпионат мира 2018